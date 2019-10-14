Эрдоган отправляет воевать с курдами на танках США 60-х годов

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В ходе операции «Источник мира» турки засветили танки 60-х годов.

Турецкие военные отправились воевать в Сирию на американских танках M-60. Данная боевая машина выпускалась с 1959 по 1987 год. Несмотря на различные модернизированные версии, в армии США от этих танков отказались ещё в конце XX века, при этом в 2010 году на вооружение турецких вооруженных сил находилось 932 машины.

M-60 турецких войск смогли заснять сотрудники агентства AFP близ Манбиджа. Сейчас армия Турции ведёт наступление на этот сирийский город, при этом турецкое руководство утверждает, что в сам город войска не зайдут, а лишь дадут плацдарм для наступления силам Сирийской Свободной Армии. Такими действиями турецкое правительство даёт возможность поменять одну устоявшуюся, но не легитимную власть, на другую новую.

Несмотря на отсутствие тяжелого вооружения у курдских военных, посылать воевать на танках 60-х годов прошлого века является заведомым убийством экипажа. Имея слабую бронь по сравнению с аналогами своего времени и максимальную скорость по шоссе 48 км/ч, боевая машина становится легкой добычей для современного оружия. Возможно, в ближайшее время эти танки станут трофеями курдских сил.