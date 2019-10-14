«Умный» танк Т-14 «Армата» стал первым шагом к созданию Сверхдержавы – Китайские СМИ

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Создание нейросети для армии России оставит прочие страны «в глубоком тылу».

На разработку Т-14 «Армата» у Минобороны ушло более 10 лет и сотни миллиардов рублей. В итоге у России появился «умный» танк, ставший первым шагом к созданию Сверхдержавы.

Технологии, используемые в данной модели настолько инновационны, что ряд китайских СМИ даже говорит о том, что ему не нужны пилоты. Броня, вооружение, системы защиты – следующего поколения, такого нет ни на одном другом зарубежном танке. Аналогов на сегодняшний день – нет.

Аналитики китайских изданий практически в один голос говорят о том, что «военная машина России вливает средства в создание армейской нейросети». Иными словами, создается армия боевых единиц, способных учиться и мгновенно реагировать на малейшие изменения на поле боя.

Все предпосылки созданы: совсем недавно в отечественных СМИ муссировался робот «Федор», слетавший на МКС и обратно. Примечательно, что одной из основных функций, которой он научился была стрельба из пистолета.

«Русские даже исследовательских роботов учат стрельбе! О чем можно будет говорить, когда мы увидим орды танков, гаубиц, ЗРК и самолетов, самостоятельно ведущих сражения. А самое главное – не будет человеческих жертв… По крайней мере у русских», - высказался один из китайских экспертов.