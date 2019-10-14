«Умный» танк Т-14 «Армата» стал первым шагом к созданию Сверхдержавы – Китайские СМИ

Создание нейросети для армии России оставит прочие страны «в глубоком тылу».
На разработку Т-14 «Армата» у Минобороны ушло более 10 лет и сотни миллиардов рублей. В итоге у России появился «умный» танк, ставший первым шагом к созданию Сверхдержавы.
Технологии, используемые в данной модели настолько инновационны, что ряд китайских СМИ даже говорит о том, что ему не нужны пилоты. Броня, вооружение, системы защиты – следующего поколения, такого нет ни на одном другом зарубежном танке. Аналогов на сегодняшний день – нет.
Аналитики китайских изданий практически в один голос говорят о том, что «военная машина России вливает средства в создание армейской нейросети». Иными словами, создается армия боевых единиц, способных учиться и мгновенно реагировать на малейшие изменения на поле боя.
Все предпосылки созданы: совсем недавно в отечественных СМИ муссировался робот «Федор», слетавший на МКС и обратно. Примечательно, что одной из основных функций, которой он научился была стрельба из пистолета.