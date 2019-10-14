Китайские СМИ: «Абрамс» США жалкая пародия на Т-14 «Армата»

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Сравнительный анализ новейших танков провело зарубежное издание.

Т-14 «Армата» оказался на порядок лучше, чем его американский аналог, пишет издание Sina. Начиная со стоимости и заканчивая системами защиты «Абрамс» - лишь жалкая пародия на российский Т-14 «Армата». Цена американской единицы техники варьируется от 5.5 до 6.1 млн долларов, в то время как отечественная модель оценивается от 4.9 до 5.4 млн.

Одним из основных отличий является функционал башен: в российском танке она «нежилая», то есть весь экипаж находится в корпусе, защищенный секретными сплавами брони. В «Абрамсе» США, наоборот, башня обычная, и в случае пробития снарядом, экипаж может недосчитаться бойцов.

Также китайские СМИ отдельно упоминают саму броню «машин прорыва». У Т-14 «Армата» она на 15% легче и тоньше, при этом обладая большей степенью защиты. Ряд отечественных и западных СМИ сообщали, что пилоты «Арматы» «играют в войну»: большинство систем автономны, а контроль танка осуществляется с помощью «электронных аналогов».

Системы активной и пассивной защиты у «Абрамса» хуже создают помехи и реагируют на угрозы. А возможность Т-14 «Армата» запускать ракеты из основного оружия с помощью РК «Рефлекс-М» делает отечественную машину абсолютно уникальной.

Последней «фишкой» китайские СМИ упомянули саму гусеничную платформу, на которой базируется Т-14. «Армата» - на этой основе разрабатываются и создаются различные бронемобили, в том числе десантного характера.