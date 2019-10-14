Истребитель F-16 США не имеет даже ПВО на случай крушения

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Пилоты выходят из кабин прямо в воздухе.

Американская авиационная промышленность славится своими достижениями в области военной авиации. Гордостью инженеров является истребитель F-16, который поставляется во многие страны мира и считается эталоном надёжности. Однако несколько происшествий в 2019 году указывают на то, что самолёт уже отлетал своё.

Так, 8 октября истребитель ВВС США F-16 потерпел крушение в округе Трир-Саарбург. Самолёт был приписан 480-й истребительной эскадрилье «Warhawks», которая базируется в Шпангдалеме. По сообщению корреспондента местной газеты Майкла Абрамса, американские военные проводили учение по обеспечению готовности базы, проверяя её способность функционирования в военное время.

Эксперты военно-политического издания The Aviationist выяснили, что во время полёта вся система истребителя просто вышла из строя, и он начал падать. Пилот увёл самолёт в безопасное место, а затем катапультировался.

Это далеко не первый случай в 2019 году. В мае F-16 ВВС США потерпел крушение после попытки зайти на резервную авиабазу в Калифорнии. Пилот, также упешно катапультировался.

Военные эксперты считают американский истребитель одним из самых успешных боевых самолётов, которые когда-либо были построены. Однако, практика на сегодняшний день показывает, что F-16 не нужны даже ПВО, чтобы падать. И если самолёт сам прекрасно справляется с подобной задачей, то это верный признак того, что самолёт пора списывать.