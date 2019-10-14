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«Если ВКС РФ приблизится к северным границам, их может ждать неприятный сюрприз», — по словам издания Sohu.

В Сирии разразилась новая война между Сирийскими демократическими силами (СДС), куда вошли батальоны курдов против вооруженных сил Турции при поддержке оппозиционно настроенных боевиков.

СМИ КНР выразили тревогу о российских ПВО. Есть риск, что зенитно-ракетные комплексы С-400, которые РФ продала Турции пару месяцев назад, будут применяется против российской авиацией. И более того, уже применяются против патрулей ВКС.

По словам арабского издание SANA, армия президента Башара Асада (САА) выступила с формальной поддержкой СДС и вступила в войну за защиту собственных границах.

По мнению китайских аналитиков, в войне на стороне САА принимаются участие российские военнослужащие, воевавшие с боевиками и бандформированиями с 2015 года на стороне Дамаска — спецназ сил специальных операций ГРУ и ВКС РФ.

«Турция сбивает Су-57 купленными у России ЗРК С-400. Это может уже происходить, просто официально не подтверждается. Официально Россия не участвует в открытом конфликте», — заявили в СМИ.

Вооружённое противостояние достигло определенного пика — Минобороны Турции сообщили о гибели около тысячи сирийских и курдских военнослужащих. Курды заняли один из крупнейших городов на границах с «шэйхом» — Эль Хасак.

«Эрдоган не допустит такого унижение и пойдёт в контратаку. Его задача заставить курдов покинуть свои дома и оставить земли себе, создав буферную зону», — пишут аналитики издания Sohu.