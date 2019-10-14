Бронированный «Бэтмобиль» ЦСН ФСБ неожиданно появился на АЗС в Крыму

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Бронированная машина спецподразделения поразила своей мощью и суровой красотой.

Одно из милитари сообществ ВК поделилось фотографиями своего подписчика, которому посчастливилось во время летнего отдыха в Крыму заправляться на одной из АЗС вместе с новой машиной, созданной специально для подразделений ЦСН ФСБ под названием «Фалькатус».

Как комментирует сам очевидец, событие состоялось в августе, неподалеку от Симферополя. «Я уже собирался выехать, как увидел в обзорное зеркало что-то огромное и черное. Остановившись, стал свидетелем как на заправку заехал этот «бэтмобиль». В сети много раз рассматривал фотки с машиной, но ни когда не предполагал, что увижу ее живьем. В реале «Фалькатус» еще более брутален и на стиле».

Автор снимков рассказал, что помимо простых водителей, работники заправки тоже были в восторге от машины. Они предложили водителю, который выбрался из кабины «Фалькатуса», полный сервис от АЗС с приличной скидкой. На что силовик улыбнулся и сказал, что заправщики не смогут даже сами вставить шланг для заправки, поэтому он все сделает сам, но от скидки не откажется.

«Фалькатус» действительно поражает внимание своей футуристичностью, особенно когда он появляется так сказать в «прямом эфире». Но судя по снимкам, счастливчику удалось лицезреть другой броневик, созданный для спецназа ФСБ, под названием «Викинг».

Как заявляют сами силовики, «Викинг» настоящая крепость, которая способна передвигаться по дорогам и бездорожью. Бронированный салон для спецназа имеет бойницы по периметру, что позволяет вести обстрел на все стороны от машины. Броня обладает достаточной мощью, чтобы защитить бойцов от пуль и осколочных снарядов. Сам грузовик построен на базе КАМАЗА, который лег в основу для машин, выступающих в ралли Дакар. Внутри автомобиля есть система хранения большого количества продуктов, в случае долговременной осады противником.

Получается, что очевидец заправки двух бэтмобилей пребывал в восторге в два раза больше. Только, к сожалению, он этого вовремя не осознал.