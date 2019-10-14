Объявлено начало испытания российского боевого робота нового поколения

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Унифи цированная роботизированная платформа может стать массовой.

Центр развития технологий и базовых элементов робототехники «Андроидная техника» проведёт демонстрационные испытания универсально платформы боевых роботов «Маркер». Испытания будут проходить с 15 по 17 октября 2019 года.

Во всех странах Мира идёт развитие боевых роботов. Они призваны снизить боевые потери личного состава. Роботы могут выполнять как разведывательные, так и ударные функции, а также поддерживать танки и мотопехоту.

На текущем этапе разработки «Маркера» создано две роботизированные платформы на гусеничном шасси. Они оснащены унифицированным модулем полезной нагрузки и кассетным модулем запуска небольших БЛА, которыми робот может вести разведку. «Маркер» планируется использовать как лабораторию для отработки боевого применения и технологий производства наземных роботов.

Оптико-электронная система обнаружения, входящая в состав модуля полезной нагрузки, имеет шесть независимых степеней вращения. Многоспектральное техническое зрение «Маркера» собирает информацию о всех статичных и подвижных объектах на расстоянии 100 м. Собираемые данные используются для автоматического вычисления маршрута. То есть, робот сам себе найдёт дорогу к заданным точкам как по пересечённой местности, так и в городе.

«Маркер» может вооружаться сочетаниями 12,7 мм пулемётом и гранатомётом, двумя ПТУР и пулемётом, пулемётом с гранатомётным модулем калибра 40 мм.

В сравнении с уже принятым на вооружение «Ураном-9», «Маркер» обладает большей модульностью. По некоторым данным, его стоимость также будет меньше, робот будет проще в производстве, что даст ему шанс стать по-настоящему массовым.