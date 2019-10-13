Су-57 в камуфляже «лакшери голд» сфотографировали журналисты

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На невероятно красивых фотографиях истребитель кажется сделанным из золота.

Как выглядел бы российский истребитель Су-57, если бы его корпус был выполнен из золота? Благодаря фотографам Марины Лысцевой и Николая Краснова мы теперь знаем как. Их снимки, запечатлевшие истребитель в лучах заходящего солнца, недавно появились в Сети и произвели настоящий фурор.

Многие пользователи, увидев фото, оригинально прозвали эту раскраску Су-57 «лакшери голд». А некоторые даже высказали сожаление по поводу того, что золотых самолетов не бывает в реальности.

Хотя, вообще, стоит отметить, что мода на украшение оружия и даже некоторой техники золотом достаточно уплотно укоренилась во многих странах Ближнего Востока и Латинской Америки. Многие тамошние диктаторы собирают себе арсеналы из золотых автоматов, сабель, а также, иногда, даже инкрустируют драгоценными камнями военную технику.

Определенный интерес к подобным «безделушкам» испытывают и отечественные чекисты — достаточно вспомнить недавнюю историю о нескольких сотрудниках ФСБ, заказавших у элитного бренда Caviar золотые iPhone X с бриллиантами, чехлами из аллигаторовой кожи и изображением Феликса Дзержинского на корпусе.