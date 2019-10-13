«Поезд-призрак» с ядерным оружием появится в России

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Проекту «Баргузин» дали вторую жизнь.

Россия собирается возобновить проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) в качестве ответной меры на выход США из состава Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД).

Такое заявление сделал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, БЖРК пересоздадут в России для того, чтобы иметь возможность адекватного ответа на внезапное ракетно-ядерное нападение со стороны США.

Существовавший в годы СССР БЖРК «Баргузин» получил название «поезд-призрак». Это прозвище БЖРК «Баргузин» получил по причине своего основного преимущества. Дело в том, что БЖРК выглядит как обычный пассажирский поезд. Однако, на самом деле, это замаскированная платформа размещения межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Так как БЖРК постоянно находится в движении и выглядит как сотни других обычных поездов, то отследить его перемещение средствами разведки и дать чёткую оценку тому, в каком районе он находится, практически невозможно. Это превращает ядерный поезд в гарантированное оружие немедленного атомного возмездия.

Во времена СССР существовало три дивизии по четыре БЖРК в каждой. После распада СССР в 2003-2006 годах прошла их утилизация. Поэтому новые БЖРК в России придётся создавать с нуля.

Возможно, что это повлечёт за собой заметные бюджетные траты. Известный сторонник экономии в военно-промышленных вопросах, вице-премьер Правительства России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов заявил, что Россия не будет возрождать производство БЖРК. Правда, при этом он подчеркнул, что это не фактическое утверждение, а лишь его личное мнение.