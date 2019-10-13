Россия начнёт Третью Мировую войну из-за одного городка — эксперты США

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В США назвали единственную цель для армии России в Европе.

Эксперты США давно пытаются доказать, что если и начнётся Третья Мировая война, то только по вине России. Но зачем же России начинать Третью Мировую войну? Ответа на этот вопрос они дать не могут.

Правда, могут предположить, какие цели будут уничтожать российские войска, если кто-то начнёт Третью Мировую войну. По мнению журнала «Труды Военно-морского института Соединённых Штатов» целью России станет уничтожение одного городка в Германии — портового города Бременхафен.

Такую точку зрения высказал бывший сотрудник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик. По мнению Метрика, именно для этой цель в составе российского военно-морского флота существуют атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885 «Ясень».

Целью этой АПЛ станет уничтожение Бременхафена потому, что этот порт на побережье Северного моря является основным пунктом для высадки переброшенных из США в Европу войск. Уничтожение, в первую очередь, Бременхафена, а во вторую очередь Роттердама (Нидерланды) и Антверпена (Бельгия) лишит американскую армию возможности перебросить огромные массы войск и тяжёлой техники из США в Европу.

Уверенность американских экспертов в том, каковы цели России в Европе может быть не только признаком их профессионализма, но и признаком кампании тщательно проработанной истерии. Главной задачей такой кампании может быть нагнетение антироссийской истерики в странах ЕС, чтобы отвадить руководство этих стран от сотрудничества с Россией.