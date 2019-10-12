Новая армейская экипировка «Ратник» может снизить боевые потери на 80%

Вчера, 23:44

Об особенностях комплекта экипировки 3-го поколения рассказал эксперт.

Время массовых плохо обученных армий проходит. В военных конфликтах и операциях всё больше востребованы профессионалы. Требования растут не только к навыкам каждого солдата, но и к его выживаемости. Для повышения эффективности отдельно взятого бойца и был разработан комплект «Ратник».

Основой комплекта стал огнестойкий комбинезон. По статистике, до 80% ранений разной тяжести в бою приходится на лёгкие осколки. Именно из расчёта защиты от попадания таких осколков и сделан комбинезон. Российский солдат в «Ратнике» с головы до ног защищён от наиболее распространённого средства поражения пехоты.

В «Ратник» входит модульный бронежилет. В зависимости от предстоящих задач, боец сам может подобрать компромисс между массой, удобством, уровнем защищённости и площади покрытия. В комплект может входить бронезащита рук и ног. При этом защита локтевых и коленных суставов обязательна. Бронежилет способен обеспечить защиту 6 класса.

В комплект входят шлемы для разных задач, на которые возможна установка дополнительного оборудования, такого, как камеры и тепловизоры. Тактические очки способны выдерживать попадание лёгких осколков.

В комплект также входят: информационная система для передачи данных о солдате и целеуказания, комплект энергообеспечения, фильтры для очищения воды, системы ночного видения, тепловизионные прицелы, наборы рюкзаков и разгрузочных систем под разные задачи, маскировочные комплекты, камеры для ведения огня из укрытий, утеплители, спальные мешки, палатки, индивидуальный источник тепла, датчики и опознавательные знаки для системы «свой-чужой»… Всего в составе комплекта более 150 наименований. При этом, комплект стал легче своих предшественников на 10 кг.

С 2015 года, Минобороны ежегодно закупает по 50 тысяч «Ратников» Стоимость комплекта составляет до 1 млн. рублей. Однако, он того стоит, ведь эффективность каждого бойца с таким комплектом серьёзно повышается. Более того, «Ратник» значительно снижает боевые потери, а жизнь человека бесценна. Сейчас ведётся разработка комплекта следующего поколения. Его серийное производство планируется на 2030-е годы.