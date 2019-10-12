В Сеть попали фото БТР-80 с засекреченным оборудованием

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Обновлённую технику испытали на учениях «Эшелон-2019».

Недавно в Сети появилась фотография БТР-80, транспортируемых на железнодорожных платформах. На вид, машины были самыми обычными БТР-80, за исключением одной детали: на крышах десантных отделений были установлены загадочные антенны. Они были короткими, но имели массивное основание.

Выяснилось, что данные БТРы были оснащены тем же программно-техническим оборудованием, которым должны оснащаться перспективные унифицированные платформы. Например, «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

Подробная информация об этом оборудовании является засекреченной. Известно, что при помощи таких специализированных антенн, как на БТР-80, машины будут подключаться к автоматизированной системе управления войсками в тактическом звене. В правой передней части корпуса модифицированных БТР-80 видна ещё одна антенна – это датчик спутниковой системы ГЛОНАСС.

Такое оборудование значительно расширяет тактическую гибкость звеньев, увеличивает оперативность обмена данными и позволяет воскам значительно быстрее реагировать на изменение обстановке. По сути, БТР-80 подготовили к сетецентрической войне.

По некоторым данным, не предполагается оснащать перспективными системами все БТР, имеющиеся на вооружении. БТР-80 использовались как лаборатория для испытаний нового оборудования.

Также, на модифицированных БТР отрабатывались навыки обращения с новым оборудованием и тактика его использования. Это облегчит в дальнейшем освоение личным составом перспективных платформ, которые скоро начнут поступать на вооружение.