Вчера, 23:56

Его называют автоматом «Калашникова» от авиации.

Российскому авиастроению определенно есть чем гордиться: во всем мире признается авторитет таких самолетов как Су-27, Су-35 и Ту-160. Однако, по мнению эксперта издания National Interest, самым главным достижением России остается создание истребителя МиГ-21. Он считает, что эта машина, принятая на вооружение еще в далеком 1959 году, может прослужить еще лет 100.

Обычно процесс морального устаревания истребителей протекает довольно быстро. Это не транспортные самолеты и не бомбардировщики, которым не приходиться биться друг с другом в воздухе. Технологии воздушного противостояния совершенствуются год от года, и не каждый истребитель способен выдержать конкуренцию с «молодыми» платформами.

МиГ-21 в этом смысле является своего рода феноменом. Его даже неофициально прозвали автоматом «Калашниковым» от авиации. Эта машина, способная развивать скорость 2 М, за счет своей компактности и высочайшей маневренности приносила победы пилотам Вьетнама в схватках с американцами, а индийская авиаций успешно сбивали с его помощью самолеты Пакистана.

Легендарный МиГ-21 понравился китайцам настолько, что они полностью скопировали его и воплотили в собственном самолете J-7/F-7. Производство МиГ-21 также осуществлялось в Индии и Чехословакии, по советской лицензии.

Сейчас старичку МиГ-21 уже сложно держать удар: технологии современных истребителей шагнули так далеко, что за ними МиГу не угнаться ни в прямом, ни в переносном смысле. Тем не менее, он до сих пор эксплуатируется ВВС в 20 странах, в том числе в Румынии и Хорватии, которые входят в НАТО.

Не исключено, что многие из стран-эксплуатантов постараются по возможности продлить срок жизни своих МиГ. По мнению экспертов, его конструкция настолько хороша, что позволяет провести полную модернизацию и обновить самолет с учетом современных требований. А развитие 3D-печати позволит облегчить процессы ремонта и обслуживания истребителя.