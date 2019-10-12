Холодная война вернулась. Россия начала разработку ракет средней дальности

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Последние запреты на ядерное оружие отвергнуты.

На совете глав стран-участниц СНГ в Ашхабаде президент России Владимир Путин объявил о старте разработок ракет средней дальности. Президент подчеркнул, что США уже обладают такими ракетами.

«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились», - цитирует президента «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин рассылал главам стран НАТО предложение отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности, но был проигнорирован. По мнению главы РФ, Штаты намеренно не отвечают на это предложение, в то время как страны Европы самостоятельно ответить не могут, так как их суверенитет ограничен.

Также Путин выразил обеспокоенность России желанием Вашингтона разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатском регионе. «Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается», - сказал президент.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истёк 2 августа 2019 года. Обвиняя Россию в нарушении ДРСМД, США отказались его продлять. В середине августа Штаты уже провели испытания ракеты средней дальности, что говорит о разработке таких ракет задолго до истекания ДРСМД.

По сути, США втягивает Россию в новую гонку вооружения, Холодная война возвращается. Некоторые из экспертов полагают, что она и не заканчивалась, а лишь меняла темп и фазы.

В отличие от ракет воздушного и морского базирования, наземные ракеты средней дальности позволяют развернуть колоссальную ядерную мощь. Взаимные удары двух сверхдержав такой мощью могут привести к тотальной катастрофе.