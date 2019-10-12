«ЗРК С-300 не остановит авиацию Израиля» — СМИ США

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Критику западных СМИ опроверг российский эксперт.

Новостной портал Business Insider недавно опубликовал статью с критикой российских систем ПВО. В статье были собраны случаи провалов ЗРК С-300 в противостоянии с израильской авиацией.

В 2017 году сирийский С-200 сбил израильский F-16. Утверждается, что ответным рейдом ВВС ЦАХАЛа якобы уничтожили половину сирийских ПВО. Припоминается также случай массированной ракетной атаки по складам с акцентом на то, что ни одна ракета не была перехвачена. Тогда якобы погибли десятки иранцев.

Припомнили и печальный случай, когда по ошибке был сбит российский Ил-20, а также единичный случай уничтожения израильским самолётом старого сирийского комплекса ПВО.

Издательство упоминает признания Биньямина Нетаньяху, что ВВС Израиля совершило сотни налётов в районе Дамаска, где сконцентрированы российские ЗРК, не понеся потерь. Автор статьи подчёркивает, что при налётах Израиль использовал как F-35, так и F-16, которые не являются «невидимками», но и их не смогли остановить российские С-300.

В ответ на насмешки автора Business Insider, российский военный обозреватель напомнил о многократных случаях, когда российские ВКС, в том числе и при помощи С-300, разворачивали израильские F-35 домой. «Случаев провала российских ПВО были единицы, и то в начале развёртывания, когда С-300 управляли слабо обученные сирийские расчёты. Случаев же провалов израильских истребителей было много», — говорит специалист.

Более того, совсем недавно в Sohu была опубликована информация о десятке сбитых F-16 и F-35 при нападении на базу ВКС в Сирии. Вокруг атакуемого аэропорта Хмеймим было сосредоточено 24 ЗРК С-300 и три батальона ПВО ВКС РФ. При отражении атаки налётчиками было выведено из строя две ЗРК. Об этом уже сообщал портал Vistanews.ru. Эксперты напомнили, что С-300 создавался намного раньше истребителей F-35 и является устаревающим. На его смену уже приходят новые комплексы С-400.