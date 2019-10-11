Самолет ВКС РФ Ан-12 совершил «жесткую посадку», ударившись о взлетную полосу

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Военный борт не смог выпустишь шасси при приземлении.

Ан-12 военно-транспортной авиации РФ испытал неполадки при приземлении в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. Инцидент произошел 10 октября – заходивший на посадку самолет не смог выпустить шасси и пилотам пришлось сажать судно «на брюхо».

Экипажу удалось благополучно приземлиться и избежать разрушения самолета. Однако, судно все же получило серьезные повреждения и загорелось. Благодаря слаженным действиям наземных служб, возгорание удалось быстро потушить. Никто из находившихся на борту 12 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал.

Примечательно, что военно-транспортный самолет выполнял полет в гражданской раскраске. О целях полета, а также о том – какой груз был на борту не сообщается.

В настоящее время работа аэропорта восстановлена.