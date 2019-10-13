Минобороны показало бронеавтомобиль способный взбираться по ледяным горам

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Машина получилась настолько хорошей, что неожиданно вызвала гнев россиян.

Новейшая разработка Министерства обороны РФ превосходно показала себя в условиях особо низких температур. Стоит отметить, что автомобиль проектировался свыше 6 лет. Бронеавтомобиль «Тайфун-К» взобрался более чем на 4 км по крутым ледяным склонам горы Эльбрус. Уклон на трассе составлял в среднем 30 градусов, однако это не предел.

Минобороны показало россиянам и всему миру, что обладает военной техникой, способной передвигаться практически в любых природных условиях. Помимо феноменально проходимости, «Тайфун» обладает сверхсовременными средствами защиты пассажиров, всё-таки это военный автомобиль. Ключевой особенностью стало днище автомобиля – оно способно выдержать взрыв мин и отвести ударную волну.

Очевидно, в новинку вложено много сил инженеров, а также средств. Этот момент и стал камнем преткновения - пользователи сети приняли «аналог американского Хаммера» весьма прохладно: по мнению интернет сообщества, внешний вид сильно похож на западный внедорожник. В том числе один из пользователей выразил мнение: «Лучше бы гражданский автопром так развивали».

Недовольное отечественным автопромом интернет-сообщество всегда активно обсуждало «отстающих от запада». Возможно, в этом есть доля правды. Ни для кого не секрет, что в оборону страны вкладываются действительно колоссальные средства, в том числе в военный автопром, а гражданский развивается чуть ли ни за свой счет.

Но несмотря на колкие сообщения пользователей, общий фон вокруг «Тайфуна» - положительный. Патриотизм россиян хорошо развит, и в целом люди довольны, что в военной промышленности Россия далеко обгоняет прочие ведущие державы.