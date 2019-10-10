«Су-57 будет уничтожен F-22 еще на подлете в зону атаки» — мнение

Сегодня, 15:44

Американские военные обозреватели смоделировали воздушный бой двух истребителей.

Военный журналист Кайл Мизоками, основываясь на теоретических данных, которые у него были в распоряжении по российскому истребителю Су-57, сделал однозначный вывод, что американский F-22 Raptor еще долгое время останется королем неба. Причиной для этого, по словам Мизоками, стали двигатели Сухого, тяга которых намного уступает американским аналогам.

И даже если взять во внимание, что в скором времени на российском самолете установят двигатель с более мощной тягой, это не спасет, по словам специалиста, русский экипажа от внезапного появления в своем тылу американца. Мизоками утверждает, что Су-57 изготовлен с таким расчетом, что должен выслеживать цель на дальнем расстоянии. Комплексы локации выслеживают противника во всех источниках различного диапазона.

Однако современный Raptor может также легко обнаруживать противника на больших расстояниях, и при условии, что он может уклониться от вражеского радара, сделает маневр, который создаст засаду, прежде чем локаторы Су-57 засекут самолет. В этом и проявляется преимущество более мощного двигателя F-22. Данные обстоятельства стали решающими в действиях двух истребителях в смоделированном Мизоками на компьютере воздушном бою. F-22 имеет больше шансов получить инициативу на ранней стадии и выиграть битву, прежде чем два самолета войдут в зону атаки. Су-57 просто физически не долетит до этой зоны и будет уничтожен. Дополнительным ключом к стратегии американского истребителя является более совершенная система скрытности, защищающая его от российских радаров.

Однако, как говорит сам Кайл Мизоками, все расчеты взяты на основе тех данных, которые имеются на данный момент в сети. «Я уверен, что хитрые русские выложили лишь маленькую часть тех сведений, которая имеется в спецификации самолета. Это обычный ход всех военных новинок», — утверждает специалист.

К тому же он говорит, что F-22 достаточно долго состоит на вооружении ВВС США, и его можно было досконально изучить при разработке Су-57, чем, наверное, и воспользовались российские конструкторы. А вдобавок к этому мнению, нужно указать, что российский истребитель планируется работать в связке с другой военной новинкой БПЛА «Охотник», который тоже может стать головной болью для экипажа F-22.