СМИ США указали на непригодность российского вооружения в Сирии

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Высокоточные самонаводящиеся ракеты не срабатывали во время сильной жары.

Американский журнал The National Interest опубликовал 8 октября интересную статью, где указывали на то, что российское высокотехнологичное оружие зачастую не срабатывало из-за сирийской жары.

Как указали журналисты, такие сведения они почерпнули от боевиков, которые фиксировали факты не срабатывания прицельных систем у ракет, «ложившихся» вдали от цели. Бывали даже случаи, когда боезаряд при падении оставался не взорвавшимся и такие ракеты уничтожались силами ССО РФ, чтобы не оставлять «улик российской агрессии».

Конечно, статья, скорее всего, является очередным вбросом западных СМИ. Но некоторые факты подтвердил представитель российской корпорации «Тактическое вооружение» (КТРВ). Он прямо указал, что реальные боевые системы в условиях сирийского климата выявили серьезные недоработки.

По словам представителя, предпочтение в использовании свободнопадающих бомб, применяющихся современными бомбардировщиками, явилось следствием этой причины. Жара, марево от земли, ветра и песчаные бури уводили цель от лазерной подсветки. Для таких самонаводящихся систем требуется прозрачность атмосферы, которая, в большинстве случаях, в Сирии отсутствовала.

«Чем сложнее оружие, тем больше приходится проводить его корректировку. А это делается не вовремя боевых действий, а на учебных полигонах, которых в России нет», — поясняет эксперт.

США может себе позволить использовать ближневосточные конфликты в качестве таких полигонов. А вот для России такой возможности не нашлось. ВС РФ вошла в горячую стадию войны, где требовались максимальные возможности для победы над террористами. Поэтому оружие, которое по тем или иным причинам давало осечку, изымалось из обращения и отправлялось «домой» с комментариями от военных. Поэтому управляемые ракеты и бомбы не стали основными поражающими средствами.

Как отметил министр обороны Шойгу, в Сирии только 12 типов вооружения не справились с поставленными задачами. 300 единиц нового изделия после использования в сирийском климате прошли модернизацию и улучшили свои качества. Но самым главным итогом стала подготовка к открытию подобного военного полигона в России на юге страны, максимально приближенный к условиям Ближнего Востока.