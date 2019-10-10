F-35 оказался никому не нужным в Юго-Восточной Азии

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Российский Су-30МК установит монополию на рынке.

В среду, 7 октября Королевские ВВС Таиланда отказались закупать американские истребители пятого поколения из-за новой политики покупки военной техники. Согласно новой концепции требований к проектам, ВВС станут вести переговоры лишь в том случае, если им будет разрешено участвовать в разработке программного обеспечения.

Этот инцидент пошатнул и так не устойчивые позиции F-35 в Юго-Восточной Азии. В свою очередь для России сложившаяся ситуация является выигрышной, так как, по неофициальным данным Рособоронэкспорт уже предложил военным из Таиланда свой истребитель Су-30МК.

И это далеко не единичный случай, когда государства региона предпочитают российскую технику американской. В конце сентября 2016 года, сразу после снятия оружейного эмбарго с Вьетнама власти страны активизировались, и дали военным компаниям понять, что страна открыта для расширения своих закупок оружия и хочет, чтобы западные и израильские компании участвовали в торгах по закупочным контрактам.

Однако Россия оказалась расторопнее всех и смогла практически полностью закрыть все потребности Ханоя в вооружении. Москва практически установила свою монополию на рынке. Помимо самолётов во Вьетнам импортируют танки Т-90. А также вьетнамцы строят ракетные катера «Молния» по российской лицензии.

И вот в сентябре в Ханое объявили об открытии нового тендера на закупку истребителей. Военные эксперты считают, что F-35 и в это раз окажется никому не нужным и выбор в очередной раз падёт на Су-30МК. К тому же, если власти Таиланда согласятся на сделку, азиатский рынок для США закроется надолго.