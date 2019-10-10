Су-57 оказался хуже Су-35С и «пролетел» мимо Турции

Сегодня, 07:05

«Старичок» превзошёл новинку военпрома России.

По мнению американского военного журнала The National Interest Турция может начать закупать в России Су-35С вместо Су-57.

Такой выбор обусловлен тем, что по ряду важных параметров Су-57 оказался хуже самолёта-«старичка» предыдущего поколения Су-35С.

Во-первых, Су-35С гораздо дешевле Су-57. Во-вторых, Су-35С гораздо лучше предназначен для нанесения ударов по наземным целям. В-третьих, Су-35С обладает меньшей заметностью для радаров, чем Су-57. Из-за сочетания этих фактов Су-57 и «пролетел» мимо Турции.

Долгое время считалось, что Турция будет закупать у России Су-57 из-за того, что США запретили продажу Анкаре истребителей F-35. Однако, сравнивать эти самолёты не совсем корректно. F-35 нужны были туркам для возможного прорыва систем ПВО и нанесения ювелирно точных ударов. К тому же F-35 способен наносить удары по самолётам врага со сверхбольшого расстояния. В то же самое время, Су-57 больше рассчитан на воздушные бои, благодаря мощности противосамолётного вооружения и своей сверхманёвренности.

Итак, основная цель турецкой авиации — прорыв ПВО и уничтожение наземных целей. Это весьма актуальные цели, так как Турция начала войну с курдами в Сирии. У курдов нет своей авиации и истребитель-перехватчик Турции для этого не нужен. Зато нужен малозаметный истребитель, способный выступить в качестве бомбардировщика. И Су-35С с этой целью справляется лучше.

Конечно, можно сказать, что эта ситуация — проигрыш проекта Су-57. Но так как туркам всё равно не из чего выбирать, то закупать они будут тоже российские истребители, пусть и другой марки. Так что российская казна всё равно будет в выигрыше, какой бы прогноз американских военных экспертов не сбылся бы.