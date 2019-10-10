Индия заплатит России $2,5 миллиарда за «любовь к русским самолетам»

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Новый главком индийских ВВС оказался любителем российской техники.

Новый главнокомандующий ВВС Индии Ракеш Кумар неровно дышит к российским самолетам и хочет чтобы их в его армии стало больше. Об этом стало известно 6 октября, спустя всего неделю с начала его пребывания в должности, когда он обнародовал план модернизации индийской авиации.

Согласно этому плану, до 2025 года Индия планирует обзавестись двумя дополнительными эскадрильями российских многоцелевых истребителей Су-30МКИ и одной эскадрильей МиГ-29. Большая часть самолетов, при этом, будет закуплена у России в готовом виде, а ориентировочная сумма сделки составит порядка 2,5 миллиардов долларов.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на индийские СМИ, речь идет о 12 истребителях Су-30МКИ и 21 истребителе МиГ-29.

При этом, как следует из обнародованных индийской стороной планов, МиГ-29 пробудут в строю до 2032 года, после которого их эксплуатацию планируется прекратить. Эти машины используются ВВС Индии еще с 1987 года и после 2025-го будут постепенно заменяться на более новые образцы техники. А именно, согласно плану, на истребитель 5-го поколения индийской разработки.

И это, в каком-то смысле, грустная новость, так как явно демонстрирует отсутствие у Индии интереса к российскому Су-57, который начинался как совместный проект Москвы и Дели, но из которого индийская сторона затем вышла. Однако, к текущему поколению российских машин индусы все еще испытавают любовь и, как следует из документов, готовы за нее заплатить.