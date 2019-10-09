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Более 10 F-16 и F-35 были уничтожены при нападении на базу ВКС в Сирии, по информации Sohu.

Аналитики китайского издания рассказали о неудачной атаке американо-израильской коалиции на международный аэродром Хмеймим, который используется как авиабаза для ВВС Сирии и ВСК РФ.

«Война приостановлена, но незакончена. Боевые действия между странами международной коалиции ООН и российско-арабским союзом до сих пор происходят, что мы и наблюдаем», — заявили журналисты.

В начале октября воздушная эскадрилья, состоящая из современных истребителей, в том числе 5-о поколения, попыталась атаковать военно-воздушную базу в Сирии, однако получила отпор.

По данным Sohu, на авиабазе Хмеймим установлено 24 единицы российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и три батальона ПВО ВС РФ. В результате нападения было выведено из строя две установки.

«Если Израиль F-35 уничтожил С-300, потери для России невелики, потому что С-300 не является самой передовой ЗРК. В конце концов, у России всё ещё есть С-400, а в скором будущем С-500. Если С-300 сбил F-35, названный самым передовым истребителем-невидимкой в мире, Израиль понёс огромные потери, пишут китайские аналитики.

Старенькую ЗРК попросту недооценили. Неожиданностью стало то, что С-300 поймал новейшие самолёты-невидимки, тогда как более молодые американские «Патриоты» не всегда могут засечь БПЛА, сделанный из грязи и палок.

«Русские показали настоящую мощь ЗРК С-300 на истребителях США и Израиля. Теперь вражеские ВВС, как говорится, и носа не подточат к сирийским авиабазам», — рассуждают эксперты китайских изданий.