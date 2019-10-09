Более 10 F-16 и F-35 были уничтожены при нападении на базу ВКС в Сирии, по информации Sohu.
Аналитики китайского издания рассказали о неудачной атаке американо-израильской коалиции на международный аэродром Хмеймим, который используется как авиабаза для ВВС Сирии и ВСК РФ.
В начале октября воздушная эскадрилья, состоящая из современных истребителей, в том числе 5-о поколения, попыталась атаковать военно-воздушную базу в Сирии, однако получила отпор.
По данным Sohu, на авиабазе Хмеймим установлено 24 единицы российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и три батальона ПВО ВС РФ. В результате нападения было выведено из строя две установки.
Старенькую ЗРК попросту недооценили. Неожиданностью стало то, что С-300 поймал новейшие самолёты-невидимки, тогда как более молодые американские «Патриоты» не всегда могут засечь БПЛА, сделанный из грязи и палок.