Нож в спину США или почему Саудовская Аравия покупает ЗРК С-400? - Арабские СМИ

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Сделка между Москвой и Эр-Риядом может произойти до конца 2020 года.

Американское издание The National Interest (TNI) заявило, что Россия вновь готовится к одной из самых выгодных сделок — Саудиты вновь положили глаз бело-сине-красные ЗРК.

Ракеты «земля-воздух» приобрели достаточно мощный авторитет во всём мире, тем более, на Ближнем Востоке. После ряда неудач американских ПВО, которые допустили теракты по саудовским НПЗ, многие государства обратили взор на российские технологии.

Как пишет THI, в 2017 году Саудовская Аравия вела переговоры с Россией о покупке С-400, что означало для Кремля «потенциальную перестройку в регионе» и «смену политического курса».

«Мы наблюдаем появление ещё более взаимосвязанных структур интересов с Россией, имеющей тесные и открытые связи с Израилем, Ираном и Сирией, несмотря на воинственную позицию последних двух по отношению к первому», — рассуждают журналисты TNI.

Однако ни к чему не придя, Саудиты купили ЗРК Patriot у американцев, что им и вышло боком. Спустя месяц, СМИ вновь заговорили о торговых сделках между Саудовской Аравией — ходят слухи о подготовке к очередным переговорам между Москвой и аравийцами.

«Покупка ЗРК у России неизбежна. Попытка защитить себя корейскими пародиями на С-300 заочно казалось бредом. Однако встаёт один вопрос, как это повлияет на отношения с США?», — рассуждает военный аналитик.

На очередную сделку намекнули китайское издание Sohu, заявив, что Путин возвращает позиции российского оружия на весь Ближний Восток, а также арабское издание, «создав» портрет президента России, как верховного и единственного лидера Ближнего Востока.

Такой авторитет Россия себе создала после совместной с САА победы в Сирии над террористическими группировками мира.

После того как Турция купила партию С-400, США отказались продавать Эрдогану свои истребители, однако членство в НАТО он всё же сохранил. Возможно, подобный нож в спину останется незаметным политиками США, а Россия приобретёт нового союзника.