ЗРК США опять не смогли обнаружить российский вертолет Ми-28HM

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Система защиты и разведки «Ночного охотника» не имеет аналога в мире.

По неподтвержденным данным, российские ударные вертолеты, находящиеся на ближнем востоке, множество раз проводили разведывательные операции в непосредственной близости американских систем ПВО.

По заявлению экспертов, данная практика применялась еще несколько лет назад, тогда системы ЗРК Patriot развернутые в Сирии, также неоднократно находились «как на ладони» перед одной из российских вертушек.

Так период с 2016 года для участия в боевых испытаниях на авиабазу Хмеймим в Сирии были поставлены новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» снабженные высокотехнологичной системами защиты и разведки не имеющей аналога в мире.

Одним из основных характеристик данного вертолета является проведение боевых и разведывательных операций в ночное время суток в условиях горной местности.

Данный ударный вертолет применялся зачастую для уничтожения бронированной техники террористической группировки Исламское государство*(*организация запрещена на территории РФ).

Однако, по неподтвержденным данным, прошедший боевые испытания «Ночной охотник», снабженный новейшей системой надвтулочной РЛС Н025Э, неоднократно находился вблизи американских ЗРК.

При этом благодаря высокой дальности действия системы обнаружения Ми-28НМ не входил в зону опасной видимости для ЗРК Patriot.

Однако в связи с тем, что информация о проведении данных испытаний ни одним из возможных источников официально не подтверждена, эксперты считают, что возможно, разведка проводилась с помощью БПЛА.

Данное предположение считается более правдоподобным, так как модификация Ми-28НМ подразумевает использование беспилотников.

Также данная версия нашла свое подтверждение уже в сентябре 2019 в Саудовской Аравии при атаке нефтяных объектов БПЛА, где ЗРК Patriot фактически «проспал» атаку.