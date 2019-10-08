Сегодня, 15:00

Если российская Сушка выдержит — получит статус «Ударной».

Пресс-служба Западного военного округа, объявила о проведении итоговых испытаний по учету пройденного летнего периода обучения.

К военным полигонным испытаниям привлечен Балтийский Флот, танковая армия, Ленинградские ВВС и ПВО, а также множество подразделений медицинского, тактического, управленческого и разведывательного характера.

Проверка готовности военной техники будет подразумевать под собой защитные процедуры. Например, ЗРК С-400 будет осуществлять прикрытие ценных объектов, ликвидируя атаки с воздушного пространства, а ОТРК «Искандер» проведут несколько маршей и итогово опробуют вывод из строя вражеских электронных пунктов управления. Также представители Военно-воздушных сил в лице Су-35С и МиГ-31БМ совершат тактические перехваты крылатых ракет противника, и Су-34 специально собьют бомбардировками в рамках учений.

По итогу испытаний, возможно получиться не только сверхзвуковой истребитель, но и сверхзащищенный. Если российская Сушка выдержит на себе бомбардировку — получит статус «Ударной», что несомненно укрепит национальную безопасность Российской Федерации.