СМИ США: Жукоподобные иранские роботы могут уничтожить Т-14 «Армата»

Сегодня, 10:58

Новейший танк стаенет жертвой оружия времен Второй Мировой войны

Командование Сухопутных сил Ирана представила в Тегеране новый робот для уничтожения крупной бронетехники «Heidar-1». Несмотря на то что, подобные разработки использовались ещё немецкой армией в годы Второй Мировой войны, актуальность такого оружия не пропала и спустя 74 года с момента окончания боевых действий. На видео с испытаний робота, можно увидеть не только как робот уничтожает танк, но и как к нему крепится автомат Калашникова, тем самым превращаю «Heidar-1» в управляемый и мобильный стрелковый комплекс.

Также известно, что система роботов-жуков представляет создание автономных сетей, включающих несколько роботов. Однако, сотрудник Американского совета по внешней политике Самюэль Бендетт выразил сомнения, что подобную систему сейчас способны создать в Иране.

Учитывая основную цель разработки, робот становится угрозой для российского танка Т-14 «Армата». Делая в «Армате» акцент на защитную капсулу, разработчики танка снизили внешнее бронирование боевой машины. Кроме этого, раздражающим фактором для Т-14 становятся размеры «боевых жуков». Экипаж фактически не сможет заметить приближающуюся угрозу и либо избежать, либо уничтожить её.

Учитывая, что в данный момент Россия и Иран являются стратегическими партнёрами, в ближайшее время «жуки-камикадзе» вряд ли станут угрозой для российских танков. Возможно, в случае совместного ведения боевых действия между Россией и Ираном, что система управления сетью иранских роботов будет интегрирована в российском танке, для уничтожения первых линий обороны противника.