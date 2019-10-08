Китайские СМИ: «Слова Минобороны РФ об испытаниях ЗРК С-500 оказались враньем»

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Россия безрезультатно опровергает испытания «Прометея» в Сирии.

«Россия может использовать Сирию как полигон для испытания нового оружия, в том числе и С-500. Даже если Дамаск позволяет, это на грани военного преступления. «Слова Минобороны РФ об испытаниях ЗРК С-500 оказались враньем», — заявили журналисты издания GlobalTimes.

Как доказательство к «полигону», китайцы привели слова министра Оброны РФ:

«По итогам боевых действий в Сирии был проведен большой разбор полетов. Могу сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения»

2 октября источники близкие к Минобороны сообщили, что на сирийском полигоне недалеко от Дамаска прошли первые успешные испытания ЗРК С-500.

Однако на следующий день МО выступило с официальным заявлением:

«С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет» Однако не стоит забыть, что российские ЗРК способны атаковать и наземные цели ракетами средней и малой дальности, о чем заявлял президент Белоруссии, после «отчётных выступлений».

Многие издания подхватили это настроение, заявив, что «Прометей» в Сирии, это вброс, его там нет — как будто ЧВК.

Китайские СМИ поняли «отмазку» Минобороны двусмысленно.

«Никто не заявлял, что испытаний не было. Лишь уточнили, что необходимости не предвидится».

Для России показательные испытания, если они всё же были, необходимы были в двух случаях: Во-первых, проверить работоспособность ЗРК, все её технические составляющие. Во-вторых, это демонстрация не только силы перед лицом врага, но и перед потенциальными покупателями.