Китайские СМИ: «Слова Минобороны РФ об испытаниях ЗРК С-500 оказались враньем»

Россия безрезультатно опровергает испытания «Прометея» в Сирии.
«Россия может использовать Сирию как полигон для испытания нового оружия, в том числе и С-500. Даже если Дамаск позволяет, это на грани военного преступления. «Слова Минобороны РФ об испытаниях ЗРК С-500 оказались враньем», — заявили журналисты издания GlobalTimes.
Как доказательство к «полигону», китайцы привели слова министра Оброны РФ:
2 октября источники близкие к Минобороны сообщили, что на сирийском полигоне недалеко от Дамаска прошли первые успешные испытания ЗРК С-500.
Однако на следующий день МО выступило с официальным заявлением:
Многие издания подхватили это настроение, заявив, что «Прометей» в Сирии, это вброс, его там нет — как будто ЧВК.
Китайские СМИ поняли «отмазку» Минобороны двусмысленно.
Для России показательные испытания, если они всё же были, необходимы были в двух случаях: Во-первых, проверить работоспособность ЗРК, все её технические составляющие. Во-вторых, это демонстрация не только силы перед лицом врага, но и перед потенциальными покупателями.