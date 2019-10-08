«Алмаз-Антей» предложил свои услуги по защите нефтяных объектов России

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Концерн хочет обогатиться за счёт бюджета и средств нефтедобытчиков.

Советник генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яков Безель предложил защитить российские объекты добычи и переработки нефти и газа от нападения с воздуха. Необходимость такой защиты Безель аргументирует недавней атакой дронов на НПЗ Саудовской Аравии.

Яков Безель конструировал ПВО Москвы. По его заверениям, защита Столицы от атак с воздуха близка к 100%, такую же защиту он сможет организовать и для важных промышленных объектов России. Отразить атаки смогут мобильные группировки ПВО, произведённые ВКО «Алмаз-Антей».

«Алмаз-Антей» в своих разработках принял во внимание использование беспилотников для атак с воздуха задолго до происшествия в СА. Со слов эксперта, для обнаружения БПЛА в составе группировки ПВО должны присутствовать разнодиапазонные радиолокаторы, прежде всего метрового диапазона.

Военные обозреватели не согласны с Безелем. Крупным промышленным объектам на территории России теоретически грозят лишь глобальные удары развитых держав. В отличие от Саудовской Аравии, у границ России нет воюющих с ней государств, у которых была бы возможность совершить массированную воздушную атаку дронами. Кроме того, территория РФ и так хорошо прикрыта глобальными ПВО. По мнению обозревателей, Яков Безель таким образом пытается получить контракты для ВКО «Алмаз-Антей» на поставку дополнительных систем ПВО.