Российские танкисты назвали все недостатки танка Т-90М

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Поступающая на вооружение новая машина требует серьезной доработки.

5 октября главнокомандующий Сухопутными войсками в своем интервью заявил, что модернизированные танки Т-90 стали поступать на вооружение российской армии.

Свои первые комментарии по поводу машины стали высказывать сами танкисты, которым уже «посчастливилось» провести тест-драйв машины.

Среди достоинств танка они отметили многослойную противоснарядную защиту, которая приравнивается к литой броне толщиной более полуметра. Были опасения, что модифицированный танк увеличит свой вес и станет не таким маневренным, как раньше. Но опасения не подтвердились, и ходовые характеристики остались прежними. К тому же наконец-то появился кондиционер, хоть какой-то комфорт для экипажа.

Однако, как отмечают военнослужащие, недостатки танка превысили очевидные достоинства машины. Самым важным недостатком является расположение топливных баков в одном пространстве с экипажем. «Ощущение, как будто находишься в клетке, на пороховой бочке, готовой вот-вот взорваться», — делится своими мыслями один из танкистов. По его словам, в современной бронетехнике экипаж должен быть изолирован от баков с топливом и от боеприпасов.

Следующим важным критерием является уровень комфорта для танкистов. Это напрямую связанно с проблемами, возникающие при стрельбе во время движения. Большое сопротивление гидроамортизаторов не способствует плавности хода, соответственно и прицельность оставляет желать лучшего. К тому же, заявленная дальность стрельбы до 5 км не соответствует действительности. По их мнению, в лучшем случае оптимальная дистанция для поражения не более 1,5 км.

Технологии изготовления качественных стволов ухудшаются практически с каждой новой партией танков. А это приводит к уменьшению общего числа выстрелов до 450 против 900 как у западных образцов. Двигатель Т-90 теряет свою мощность при температуре свыше +34 градуса, так как основная энергия тратится на охлаждение.

О данных недостатках давно знают на предприятии-изготовителе «Уралвагонзавод». Инженеры завода утверждают, что на бумаге все необходимые доработки уже совершенны. Однако на практике под данные нужды Минобороны денег не выделяет. А те крохи, которые получается «накопить» за счет продажи танка за рубеж хватает только на установку кондиционера.