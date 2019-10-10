Распил бюджета по-американски: Разработка стелс-вертолета Comanche признана провальной

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Военные признали, что 7 млрд долларов были потрачены в пустую.

5 октября официальные представители Пентагона объявили о закрытии нескольких военных программ, в список которых вошел некогда перспективный и амбициозный проект по созданию вертолета нового поколения RAH-66 Comanche. Эта машина должна была восполнить пробел в американских ВВС в нише легких боевых машин.

Задумка родилась в 1980-м году и предусматривала создание разведывательного вертолета с функциями атаки механизированных подразделений противника. А чтобы сделать его не заметным для радиолокаций, решили применить набирающую популярность на тот момент технологию «стелс».

Под разработку проекта было выделено 2,6 млрд долларов. Спустя 11 лет конструкторы Боинга и Сикорского получили 34 млрд долларов на изготовление 1200 единиц летающей техники.

«Команчи» на тот момент являлись самыми передовыми представителями своего класса во всем мире. Впечатляющая максимальная скорость в двести миль в час была не достижима для всех его современников. Ловкость в выполнении крутых поворотов и ближних петель делали «индейца» самым маневренным, а его стабильность при маневрах еще и самым безопасным.

В 1999 году появились первые прототипы вертолета. И тут выяснилось, что в машину включили столько новых технологий, что на отладку и интеграцию всех систем понадобится еще несколько миллиардов долларов. К тому же радиопоглощающий материал при воздействии дождя стал покрываться коррозией. А это опять дополнительные исследования и расходы.

Тем временем наступил новый век и войны в Ираке и Афганистане вызвали перераспределение средств. На неопределенное время «Команчам» резко сократили бюджет в два раза, на который производились вяло текущие попытки реанимировать некогда перспективный вертолет нового поколения. Но когда сумма расходов для Пентагона составила 7 млрд долларов, высокие американские чины видимо решили, что пора знать меру и, признав проект провальным, закрыли его.

Однако военные генералы США открыли новую «кормушку» для очередного распила бюджетных средств: ультрасовременный разведывательный вертолет FARA и под него уже выделили средства, чтобы «начать» в 2028 году его производство.