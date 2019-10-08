В Сеть «утекло» первое фото системы ПВО С-500 «Прометей»

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Ракетный комплекс проходит испытание на секретном полигоне Минобороны.

В экспертных сообществах сети Интернет обсуждают фотографию тягача с огромной длинной полуприцепа, который перевозит вездеходную мобильную платформу с огромной антенной.

Тягач двигался по заснеженной трассе, проходящей через леса. Из этого эксперты делают вывод, что антенный модуль передвигался в сибирском регионе страны. Специалисты не узнают в этом модуле ни одной из уже стоящих на вооружении мобильных антенн. Вероятнее всего, прибор является компонентом радиолокационной системы комплекса ПВО С-500 «Прометей».

Ранее представителями Минобороны заявлялось, что С-500 будет обладать не единым универсальным радарным модулем, а целым комплексом радаров и антенн. Каждый радар будет настроен на отдельный тип воздушных объектов. Например, один на истребители, один на баллистические ракеты, один на самолёты АВАКС и так далее. Таким образом, «Прометей» перекроет все типы целей, при этом обнаружение будет более ранним и точным, чем у любых других ЗРК российского и западного производства.

Военные при этом отмечают, что хотя С-500 и сможет перехватывать весь диапазон воздушных и надвоздушных целей, комплекс будет сконцентрирован на глобальных задачах. Информацию с его радаров может передаваться в реальном времени «младшим» комплексам, которые будут сбивать менее важные цели.