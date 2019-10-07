«Смертоносный» бомбардировщик ВКС России оценили СМИ

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США готовится к столкновению с ПАК ДА.

По оценкам американского военно-политического издания The National Interest новая разработка для ВКС России, Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) нельзя назвать иначе, чем «смертоносный».

Американские СМИ достаточно редко оценивают по достоинству российское оружие и военную технику, стремясь подчеркнуть факт того, что подавляющее большинство российских разработок базируется на идеях и достижениях СССР, что говорит об их якобы отсталости.

Однако, появление сведений о том, что в России разрабатывается новый стратегический бомбардировщик, вызвало целую волну обсуждений среди западных экспертов, которые по-новому оценили российскую военную промышленность и её потенциал.

Несмотря на то, что ПАК ДА впервые взлетит в воздух лишь в 2021-2023 годх и то в качестве опытного экспериментального образца, уже сейчас американские эксперты склонны считать, что ПАК ДА станет грозным оружием.

Отдельно американцы выделяют то, что речь идёт о первом российском стелс-бомбардировщике, невидимом для радаров, и способном подниматься на сверхбольшие высоты, что сделает его недосягаемым для систем ПВО.