Путин признал Сталина не виноватым в начале ВОВ

Сегодня, 12:00

По мнению президента РФ нужно помнить и бояться Мировой войны.

Смерть одного человека – это трагедия, а смерть миллионов – это статистика! – Знаменитая фраза, высказанная Иосифом Сталиным, диктатором, которая очень хорошо освещает всю прелесть тоталитарного режима, что он возглавлял. В поддержку кровавого политика, активно высказываются некоторые старики, которые, даже не жили при Виссарионовиче, а если и жили, то в возрасте 5-6 лет, ныне преподнося цифры своего возраста, как мудрость, которая может точно сказать, кто должен править страной. Также сталинизм поддерживает часть молодого поколения, совсем не представляющего, что такое, когда амбициозный вождь, с неограниченной властью начинает медленно, но верно выходить за горизонты человеческой адекватности. В общем, режим товарища Сталина поддерживают люди, не способные сами адекватно посмотреть на вещи, либо представляющих эпоху романтизированной.

Владимир Путин заявил, что цинично считать, что Сталин виноват в развязывании Великой отечественной войны, при этом президент напомнил, что так же это «черная страница» нашей истории в виду репрессий устроенных генералиссимусом. Что ж, у каждого человека может быть своя точка зрения, именно, поэтому и нужно раскрыть всё так, как оно и было, чтобы отношения, к тем или иным историческим событиям у человека были основаны на правде. А правда такова, что изучая собственную историю никто не в праве прибегать к двойным стандартам, если он хочет быть человеком совести. Скажем, очень часто умалчивается факт, что руководство СССР видели в Третьем рейхе отличного союзника, как говорится – кровавый диктатор, кровавого диктатора видит из далека.

Одним из знаменитых договоров между тоталитарными режимами был договор Молотова – Риббинтропа, по сути, делящих независимое государство – Польшу, между амбициями Сталина и Гитлера, а также гарантирующих не нападение СССР и Рейха друг на друга. Этот контракт нельзя нельзя никак окрестить, кроме как преступным соглашением. Не нормально будет выглядеть, если сегодня ФРГ и РФ разделят Польшу пополам, чтобы власти обоих государств были спокойны и уверены в соседе.

Но это ещё не всё, самой главной проблемой заключается то, что внутренняя политика Сталина привела страну в полный упадок и отставание на мировой арене. Репрессии, слабая экономическая система всё это сказалось на СССР. Виноват «лидер», который не смог признать свою некомпетентности и покинуть пост, а вместо этого удовлетворял свой эгоцентризм ни к кому не прислушиваясь, в том числе и к разведке, которая сообщала о приближение войск нацистов. К тому же, если бы военная машина Советского союза развивалась технически и технологически и была направлена на защиту границ государства, а не репрессивные меры, то Германия видела в Союзе сильного противника, на которого нападать чревато. Может быть Сталин лично и не начал Мировую войну, но он является непосредственным виновником в гибели миллионов людей, такой великой трагедии, а не статистики!

И человек не должен чего-то бояться, именно, когда ставится приоритетом страх, то тогда теряется всё человеческое. В Великой отечественной войне победил простой человек, который не испытывал страх, которым двигали чувства высокого и прекрасного – любовь, честь, долг, всё то, что незнакомо тем кто узурпирует власть.