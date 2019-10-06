«Смертоносное оружие F-35 способно уничтожить всё что угодно» - китайские СМИ

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В США испытали новейшие ракеты.

Среди экспертов давно ходили слухи, что американские военные всеми силами стараются поднять репутацию F-35 и поэтому задумали масштабную модернизацию. По информации китайского издания Global Times, специально для истребителя были разработаны новейшие ракеты испытания которых, уже начались.

Первая ракета AIM – 9X Block II была разработана крупнейшей в США военно-промышленной компанией Raytheon. По неподтверждённым данным, эта ракета класса воздух-воздух с инфракрасным наведением использующая матричный датчик плоскости для захвата и сопровождения цели. Она также соединена с каналом передачи данных для поражения целей за пределами визуального диапазона.

Ракета также может использоваться в классе воздух-земля благодаря дополнительной технологии управления реактивными лопастями и чрезвычайной манёвренности. Китайские эксперты заключают, что подобное вооружение способно уничтожить всё что угодно. К тому же, смертоносное оружие было разработано специально для того, что бы работать в тандеме с усовершенствованным программным обеспечением F-35.

Остальные же проекты остаются засекреченными, и пока достоверной информации о них нет. Аналитики полагают, что ракета AIM – 9X Block II в скором времени поступит на вооружение американских истребителей пятого поколения.