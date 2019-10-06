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«Глобальное доверие к Трампу упало на фоне расширяющегося китайско-российского альянса», — заявило издание The Nation.

Беспрекословный авторитет Белого дома сыпется буквально на глазах. Ряд крупных американских изданий опубликовали разгромные статьи в отношение лидера США Дональда Трампа.

Его поведение на мировой арене ставит под сомнение здоровье его рассудка.

После позорного инцидента с нападением на НПЗ Саудовской Аравии, страны Ближнего и Среднего Востока стали массово отказываться от систем ПВО США .

Patriot остался не у дел — государствам потребовалась новая система защиты и взгляд попал на российские ЗРК С-300 и С-400.

«Американское „величие“, столь восхваляемое в Вашингтоне до эпохи Трампа, безусловно, должно оцениваться с точки зрения экономического прогресса, достигнутого Китаем и достижений России в области новейших высокотехнологичных вооружений», — заявили журналисты американского издания The Nation.

Санкции США в сторону России и Китая ускорили создание союза между РФ и КНР.

Пекин уже говорил, что государство самостоятельное и не под кого, даже под союзников прогибаться не станет.

Однако намёк на то, что Китай вступил в переговоры с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500 «Прометей» вызываем у Америки «истерику».

«Китай шантажирует США покупкой ЗРК С-400. Неважно, что итог уже ясен, всё пристально наблюдают за процессом», — заявили американские аналитики.

Такой шантаж направлен на то, чтобы США ослабила хватку экономических санкций.

При любых раскладах Трампу не реабилитироваться в глазах собственных граждан, однако возможность не потерять авторитет США на мировой арене пока остаётся.