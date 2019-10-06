«Глобальное доверие к Трампу упало на фоне расширяющегося китайско-российского альянса», — заявило издание The Nation.
Беспрекословный авторитет Белого дома сыпется буквально на глазах. Ряд крупных американских изданий опубликовали разгромные статьи в отношение лидера США Дональда Трампа.
Его поведение на мировой арене ставит под сомнение здоровье его рассудка.
После позорного инцидента с нападением на НПЗ Саудовской Аравии, страны Ближнего и Среднего Востока стали массово отказываться от систем ПВО США.
Patriot остался не у дел — государствам потребовалась новая система защиты и взгляд попал на российские ЗРК С-300 и С-400.
Санкции США в сторону России и Китая ускорили создание союза между РФ и КНР.
Пекин уже говорил, что государство самостоятельное и не под кого, даже под союзников прогибаться не станет.
Однако намёк на то, что Китай вступил в переговоры с Россией о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500 «Прометей» вызываем у Америки «истерику».
Такой шантаж направлен на то, чтобы США ослабила хватку экономических санкций.
При любых раскладах Трампу не реабилитироваться в глазах собственных граждан, однако возможность не потерять авторитет США на мировой арене пока остаётся.