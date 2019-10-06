Российскому вертолету МИ-28НМ НАТО нечем противостоять – эксперт

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Вертушка «Ночной охотник» является непревзойденной в небе и на земле.

Новейший ударный вертолет МИ-28НМ прозванный «ночным охотником» за возможность осуществления боя в ночное время суток, является непревзойденной боевой воздушной единицей по своим характеристикам.

Данная вертушка является последней модификацией МИ-28Н, который получил грозное название по кодификации НАТО как Havoc — «Опустошитель».

По мнению экспертов, данное прозвище присвоено ввиду того, что после использования данного вертолета остается лишь пустота от любого противника и в большинстве своем не зря.

Так как, вертолет обладает очень внушительного вооружения в виде многочисленных ракет, 30 мм пушки и создан, чтобы уничтожать практически любую бронированную технику.

Тем более, согласно данных из СМИ, для «Ночного охотника» разработана совершенно новая «секретная» ракета способная уничтожить любую наземную и воздушную технику.

При этом показатель защищенности также на высоком уровне благодаря высокостойкой броне, благодаря которой МИ-28НМ возможно назвать практически воздушным танком.

Основным конкурентом русского вертолета является состоящий на вооружении войск НАТО американский AH-64 Apache.

Однако по утверждению экспертов, Apache является устаревшим вертолетом и по всем как боевым, так и скоростным характеристикам уступает МИ-28НМ.

В связи с чем, складывается вывод, что на случай войны с Россией, войскам НАТО просто нечем противостоять в небе и на земле против МИ-28НМ «Ночной охотник» который по-настоящему можно назвать непревзойденным.