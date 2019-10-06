Истребитель СУ-57 теперь на 100% «невидимый»

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Новый камуфляж позволит запутать противника и остаться незамеченным.

В скором времени новейший истребитель 5го поколения СУ-57 станет совсем невидимым для всех систем ПВО, а также других истребителей.

К такому выводу пришли эксперты, так как в недавнее время производятся многочисленные испытания нового поколения камуфляжа.

Как известно, покрытие СУ-57 изначально состояло из «фигурного» камуфляжа и представляло собой множество геометрических фигур.

В настоящее время истребитель прошел летные испытание уже с новой модификацией покрытия фюзеляжа, так называемым «размерным» камуфляжем, который визуально уменьшает размер самолета.

В связи с чем, СУ-57 для противника больше становится похожим на беспилотник «Охотник», который планируется применять при разведывательных операциях совместно с истребителями.

Такая модификация покрытия позволяет безбоязненно использовать СУ-57 в паре с БПЛА, при этом предположительно для любых разведывательных аппаратов, истребителей, а также систем ПВО «Охотник» и СУ-57 будут неразличимы.

По мнению экспертов, данные изменения в камуфляже российского истребителя являются неокончательными и претерпят множество доработок.

Так как основным показателем любого истребителя является не только его летная скорость, но также скрытность для врага.