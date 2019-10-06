С-400 в «пролёте» - Эрдоган готовится вводить турецкие ВС в Сирию

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Президент Турции не видит другого способа решения «курдского» вопроса.

В последние несколько дней президент Турции Эрдоган, продолжает проявлять излишнею настойчивость, касающуюся проблем территорий Сирии и «курдского» вопроса. После громких высказываний перед партией, президент хочет казаться самым твердым знатоком Сирии и войны в ней, хотя всё его выступление напоминает не более, чем представление популиста.

Любой здравомыслящий человек понимает, что решить такие масштабные проблемы невозможно одним днём и страна оставленная в разрухе не возродиться по одному щелчку пальцев. Естественно, не это стоит приоритетной задачей по словам турецкого лидера, Эрдоган стремиться создать свободные территории, в которые можно было бы отправить назад из Турции более 2 млн беженцев бежавших от войны в Сирии.

Конечно, данные области нужно «отгораживать» в сирийских областях и при этом, чтобы ни в коем случае не выделились обособленные территории и непризнанные государства курдов.

Малочисленный народ, просто, один из злейших врагов Эрдогана и высокопоставленный турок не может представить, что курды обретут землю обетованную и станут самодостаточным государством. Об этом свидетельствует, что президент Турции официально заявил США, что их «неспешный» подход в решении «курдского» вопроса только обостряет ситуацию и ждать османы не намерены, а если придётся, то военная кампания начнётся без согласования нюансов с США.

Что до отношений с Москвой в данном направлении, то Анкара была несколько раз благодарна за проведение совместных переговоров, в т.ч. и с Тегераном по проблеме Сирии, а также за поставки российского вооружения - С-400.

Однако за пару недель обстановка также перешла в разряд неизвестной, ведь на приглашение по энергетическим вопросам Владимира Путина, Эрдоган ответил категорическим отказом. ЗРК РФ оказался в «пролёте».

Нельзя считать, что данный жест какая-то агрессия, видимо, президент Турции заболел… серьёзно заболел Сирией и в частности «курдским» вопросом.