F-35 ничего из себя не представляет без F-22 Raptor

Сегодня, 15:38

Американские СМИ «катком» прошлись по новейшему истребителю.

Известное военно-политическое издание The National Interest вышло с разгромным материалом об американском истребителе пятого поколения F-35. Эксперты выяснили, что новая модель не в состоянии конкурировать даже с F-22 Raptor, не говоря уже о зарубежных самолётах.

Проблема в том, что F-35 в принципе не создавался как самолёт, который превосходит все имеющиеся аналоги в воздухе. Первоначальный план ВВС США заключался в использовании F-22 Raptor как основного истребителя высшего класса, в то время как F-35 был разработан как ударный самолёт класса воздух-земля способный вести воздушный бой.

В нынешней ситуации США оказались после того, как бывшие министры обороны Дональд Рамсфелд и Роберт Гейтс не предвидя появления конкурентов из России и Китая решили сократить покупку F-22 с 381-го истребителя до 187. В результате ВВС пришлось как-то адаптироваться и вводить новшества.

Военные придумали для большей эффективности проводить воздушные операции парно. То есть вместе с F-22 на задание вылетал истребитель четвёртого поколения, как правило, это был F-15. Однако сейчас с учётом того, что в ближайшие годы F-15 будет списан и его поставки в армию США прекратятся, чиновники из Минобороны «завернули» истребитель F-35 в красивую обложку новейшего самолёта, хотя, по сути, он из себя ничего не представляет без F-22 Raptor. Поэтому вполне возможно, что теперь эти два истребителя будут работать в паре, пусть и F-35 не является прямой заменой F-22.