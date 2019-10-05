Китайские СМИ: «США нашли способ уничтожить Су-57»

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Журналисты КНР объяснили провал первого полёта истребителя.

2 месяца назад прошёл первый совместный полёт Су-57 и сверхтяжёлого БПЛА «Охотник». Полёт длился 30 минут, после чего начались помехи и перебои с аппаратурой, — как сообщает издание Sohu.

В то время как Россия развивает полностью беспилотный сверхтяжёлый воздушный флот, США, откинув свои ВВС на второй план, разрабатывает способ противодействовать ВКС РФ.

Сверхманёвренный Су-57 способен оставаться незаметным для большинства радаров американских ПВО — от залпов всего уклоняется.

В сентябре один американский генерал ВВС уже объявил, что США готовит новое оружие для противодействия российской авиации.

«И никакие с-400 не помогут!», — заявил генерал.

Продолжение... F-35 ничего из себя не представляет без F-22 Raptor Американские СМИ «катком» прошлись по новейшему истребителю. Китайские СМИ рассказали эту новинку — высокомощная СВЧ-системы, способные на большой дистанции выключить всю аппаратуру в воздушном транспорте.

«В докладе говорится, что ВВС США потратили 16,28 миллиона долларов на покупку прототипа высокомощной СВЧ-системы с фазовой пушкой для оценки полевых испытаний в"неспецифическом месте " за пределами США«, — заявило издание Sohu.