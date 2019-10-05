Китайские СМИ: «США нашли способ уничтожить Су-57»

Журналисты КНР объяснили провал первого полёта истребителя.
2 месяца назад прошёл первый совместный полёт Су-57 и сверхтяжёлого БПЛА «Охотник». Полёт длился 30 минут, после чего начались помехи и перебои с аппаратурой, — как сообщает издание Sohu.
В то время как Россия развивает полностью беспилотный сверхтяжёлый воздушный флот, США, откинув свои ВВС на второй план, разрабатывает способ противодействовать ВКС РФ.
Сверхманёвренный Су-57 способен оставаться незаметным для большинства радаров американских ПВО — от залпов всего уклоняется.
В сентябре один американский генерал ВВС уже объявил, что США готовит новое оружие для противодействия российской авиации.
Китайские СМИ рассказали эту новинку — высокомощная СВЧ-системы, способные на большой дистанции выключить всю аппаратуру в воздушном транспорте.