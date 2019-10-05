США и КНДР не хотят начинать Третью мировую войну

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Вашингтон и Пхеньян готовы мирно говорить о ядерном оружии.

Буквально пару дней назад КНДР в присутствие своего бессменного лидера - Ким Чен Ына производила военно-тактические учение и запускала ракеты ближней и средней дальности. Заряды взлетали то с полигонов, то с подводных лодок и все были направлены в сторону Японского моря, что не могло не щекотать нервы Токио и Сеулу. Республика Корея и Япония, даже провели внеочередное военное совещание в связи с данными действиями коммунистического соседа. Естественно, для более взвешенно решения был приглашён Вашингтон. Правда, действия США не могли не удивить азиатских союзников.

Вместо того, чтобы ещё больше давить на Пхеньян и накаливать обстановку экономически, вводя всё новые санкции или подтягивая новые войска к границам Народной республики, Дональд Трамп решил вести переговоры. Более того, глава Белого дома заявил, что Вашингтон готов идти на значительные уступки, снимая с КНДР большую часть санкций, если Северная Корея, также решит идти навстречу. Стоит напомнить, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын несколько раз встречались, и между лидерами поднимался вопрос о угрозах применения ядерного оружия, а также возможности его сокращения. Последнее время область Корейского полуострова является «горячей» точкой, которую многие специалисты рассматривают, как потенциальный плацдарм напряженности, где может начаться Третья мировая война.

Трамп не возражает против того, чтобы КНДР наращивала боевой потенциал и развивала военные технологии, ключевым требованием к Пхеньяну является остановка и демонтаж ядерного реактора в Йонбене. Данную энергетическую станцию проектировали и строили ещё советские специалисты, аж в 1965 году. В случае согласия Белый дом гарантирует снятие всех санкций, а также поставку в страну текстиля и угля. Пока неизвестно, как отреагирует Пхеньян, но можно смело говорить, что ситуация необычная, ведь Вашингтон редко проявляет лояльность к своим недругам, тем более в моменты нарастания международной напряженности.