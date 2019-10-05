Лучший ударный вертолёт Ка-52 тотальное потерпел поражение - СМИ

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Потомок легендарной «Черной акулы» закроет завод и все производство.

По информации СМИ издания REGNUM, завод «Прогресс» до конца 2019 года сократит более 200 работников. Лучший ударный вертолёт Ка-52 тотальное потерпел поражение.

Данный завод занимается производством вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и всех его модификаций.

По мнению экспертов, данное сокращение может быть связано с последующим закрытием завода и снятием с производства потомка легендарного Ка-50 «Черная акула».

Как известно это не первое сокращение работников данного завода, так в течении 2018 года, было уволено 1155 человек по данным Федерации профсоюзов Приморского края.

Возможной причиной массового увольнения сотрудников эксперты связывают с прозвучавшей в СМИ информацией о том, что поставленные в Египет вертолеты Ка-52 были ненадежны и власти Каира решили закупить дополнительно американские «Апач».

В связи с чем, это могло стать основным поводом, для сокращение штата работников завода и возможного сокращения производства Ка-52.

Значит ли это, что в скором времени Россия и вовсе может отказаться от производства «Аллигатора» и сделать ставку на выпуск гражданских серийных вертолетов Ка-62?

Однако некоторые эксперты считают, что в ближайшем будущем этого не случится, в связи с тем, что снятие с производства такого вида вертолетов является экономически невыгодным, проще произвести его модернизацию.

В подтверждении этого можно привести слова заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

Который сообщил, что в настоящий момент ведется работа по модернизации Ка-52М, контракт на поставки которых может быть заключен в 2020 году.