Пекин выдаст Багдаду кредит на 2,5 млрд долларов, — по информации издания Sohu.
Предпочтения Ирака в китайском зенитном вооружении означается долголетнее сотрудничество, а, главное, тестирование новых ракет.
После атаки на Саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), страны Ближнего Востока стали вести активные переговоры с Россией о покупке ЗРК С-300 и С-400. Главная причина — неудача американских ПВО Patriot.
Исключением стали сами Саудиты, предпринявшие попытку купить корейский аналог С-300.
В отношении Ирака долгое время не утихали споры, чьи системы ПВО он поставит на своей территории, взамен «прогнивших» «Патритов». Слухи о покупке С-400 «Триумф» ходили до тех пор, пока посол Ирака в России не развенчал их окончательно.
После серии атак израильских F-35, китайские СМИ опубликовали информацию, что Багдад будет закупать китайские аналоги российских С-300 для борьбы с израильскими истребителями.
Основным товаром станут зенитные ракеты КНР, вопрос о покупке ЗРК остается нерешенным.
С-300 был и остаётся одним из лучших ЗРК во всём мире, о чём неоднократно заявляли ВС КНР, Белоруссии и стран Ближнего Востока. Даже непримиримые с Россией государства стремятся получить эти ПВО, хотя бы в иностранной разработке.