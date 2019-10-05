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Пекин выдаст Багдаду кредит на 2,5 млрд долларов, — по информации издания Sohu.

Предпочтения Ирака в китайском зенитном вооружении означается долголетнее сотрудничество, а, главное, тестирование новых ракет.

После атаки на Саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), страны Ближнего Востока стали вести активные переговоры с Россией о покупке ЗРК С-300 и С-400. Главная причина — неудача американских ПВО Patriot.

Исключением стали сами Саудиты, предпринявшие попытку купить корейский аналог С-300.

«И ЗРК купили, и США не обидели — в общем, на двух стульях усидели», — писали российские российские аналитики.

В отношении Ирака долгое время не утихали споры, чьи системы ПВО он поставит на своей территории, взамен «прогнивших» «Патритов». Слухи о покупке С-400 «Триумф» ходили до тех пор, пока посол Ирака в России не развенчал их окончательно.

После серии атак израильских F-35, китайские СМИ опубликовали информацию, что Багдад будет закупать китайские аналоги российских С-300 для борьбы с израильскими истребителями.

«В то время, как иракские СМИ называют С-400 „отвратительными“, Ирак покупает подделку С-300 у КНР для борьбы с F-35. Удивительно!», — пишут военные эксперты китайских изданий.

Основным товаром станут зенитные ракеты КНР, вопрос о покупке ЗРК остается нерешенным.

«2 октября Минобороны Ирака выпустило заявление о закупке зенитных ракет и заявило, что китайские ракеты Red Flag-16 и FD-2000 являются частью плана закупок, а использование передового оружия за рубежом имеет решающее значение для модернизации иракских сил. Сообщается, что сделка может составить до 2,5 миллиардов долларов», — заявили аналитики Sohu.

С-300 был и остаётся одним из лучших ЗРК во всём мире, о чём неоднократно заявляли ВС КНР, Белоруссии и стран Ближнего Востока. Даже непримиримые с Россией государства стремятся получить эти ПВО, хотя бы в иностранной разработке.