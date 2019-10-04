Секрет точных ударов ВКС РФ по боевикам раскрыл эксперт

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В снаряжении террористов обнаружили жучки

В 2018 году эксперты, просматривая пропагандистские ролики арабских джихадистов, обратили внимание, что так называемые элитные подразделения «Исламской партии Туркестана»*(запрещена в России) использовали российские тепловизоры компании Fortuna. В дальнейшем, устройства были замечены и у террористов Идлиба. Приборы были видны на фото и в роликах не только с передовой, но и с тренировочных лагерей. Тогда об этом уже писали на ресурсах экспертных сообществ.

3 октября 2019 года из российских СМИ стала поступать информация, что арабские ресурсы террористов опубликовали видео, в котором один из боевиков, при разборке тепловизора Fortuna, обнаружил в корпусе устройства трекер с GSM-модулем WS6318 и батареей питания. Из прибора была также извлечена сим-карта оператора российской сотовой сети «Мегафон». В видеообращении к «коллегам» боевик призывал быть осторожнее с иностранной техникой, особенно российской.

Тепловизоры компании Fortuna поставляются силовым структурам различных стран по контракту, а также продаются на рынке в свободном доступе. Специалисты считают, что партии тепловизоров с такими «модификациями» были намеренно поставлены джихадистам через цепочку подставных лиц. По мнению экспертов, именно «российские жучки» помогали ВКС РФ наносить по идлибским боевикам точные авиаудары, каждый из которых наносил террористам большой урон.