Шведская армия получила ракетный комплекс, способный уничтожить Т-14 «Армата»

Сегодня, 05:56

ПТРК NLAW предназначен специально для борьбы с новым российским танком.

Как сообщили представители ВС Великобритании, для нужд британской армии были закуплены 10 тысяч единиц ПТУР NLAW, которые были разработаны шведской фирмой SAAB. Данная купленная партия оружия явилась уже второй по счету. В 2016 году британцы приобрели 20 тысяч установок и высоко оценили его боевые характеристики.

Что же интересного нашли в нем англичане? Прежде всего, NLAW является ПТУРом нового поколения, использующий ракету с управляемой системой наведения. Оператор сопровождает цель перед выстрелом в течение трех секунд, после чего снаряд дальше сам вычисляет параметры движения цели и прогнозируемую точку встречи. Стрелявшему не требуется лично учитывать поправки на дальность, ветер и прочее.

Поражение цели происходит на пролете — ракета перед объектом разворачивается под углом 90 градусов и ударное ядро поражает цель в наиболее уязвимом месте объекта. Такая система поражения была разработана конструкторами SAAB, основываясь на защитных механизмах российского танка «Армата». Как говорят сами конструкторы, Т-14 в своем техническом решении на данный момент является самой передовой разработкой в плане защиты. И когда перед создателями нового ПТУРа ставились задачи, то было четко указано, что оружие должно противостоять российской бронемашине.

Исходя из имеющихся у шведских конструкторов данных по Т-14, появилось новое противотанковое оружие, которое окрестили NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Дополнительным бонусом к оружию стала его легкость, в отличие от предыдущих аналогов и возможность безболезненного его применения в помещениях. С тыльной части гранатомета устроена противомасса в виде солевого раствора.

Но есть и недостаток у данного оружия. Стоимость NLAW равна 20 тыс. евро при стоимости одной ракеты 80 тыс. евро. Однако это не останавливает страны НАТО от массовой покупки шведской новинки, чем сильно радует концерн SAAB.