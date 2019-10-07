Главный недостаток Т-14 «Армата» назвали СМИ

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В погоне за высокими технологиями разработчики забыли о простых вещах.

На сегодняшний день Т-14 по праву считается самым «продвинутым» танком в мире - его концепция супер современна и существенно опережает разработки других стран. Однако, у российской разработки могут быть серьезные проблемы. В этом убеждены журналисты издания «Вести Мордовии», сообщившие о том, что у танка будет только один пулемет.

На первый взгляд данная деталь может показаться несущественной, но только не для опытных танкистов. Любой из них, кто имеет опыт боев, отлично знает, что главную опасность для танка представляет пехота, а для успешной борьбы с ней танку жизненно необходимо несколько пулеметов.

Опыт боёв в Чечне и Сирии показал, что пулемёт является единственным эффективным средством при обороне от вражеских гранатомётчиков, особенно в условиях городского боя. Недаром одной из лучших современных отечественных бронемашин считается БМП-3, на которой, помимо прочего вооружения, установлено аж 3 пулемета.

Офицеры после боёв в Грозном хотели, чтобы на их машинах были установлены дистанционно-управляемые пулеметы командиров, а в распоряжении механиков-водителей находись смонтированные впереди в надгусеничных полках курсовые ПКТМ.

На Т-14 же конструкторы установили пулемётное вооружение «чисто символически», увлёкшись высокими технологиями и прорывными идеями.

Американцы в Сирии и Ираке уже дорого заплатили за то, что увлеклись концепцией «боя на дальних дистанция» — их «Абрамсы» горят словно свечки даже после атаки из «устаревших» гранатомётов РПГ-7. Но там проблема другая. «Абрамсы» вооружены тремя пулемётами: двумя калибра 7,62 и одним 12,7. Просто американские экипажи боятся покидать броневую башню, чтобы использовать пулемёт кругового обстрела для защиты задней полусферы, где «Абрамс» очень уязвим.

Единственный пулемёт Т-14 является и вовсе слабой защитой для танка в ближнем бою. Этот недостаток может напрочь перечеркнуть все его многочисленные достоинства. Дополнительные пулемёты для танка жизненно необходимы. Конструкторам придётся эту задачу решать. Тем более что для новых отечественных бронетранспортёров и боевых машин пехоты уже разработаны дистанционно управляемые пулемётные установки.