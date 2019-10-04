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На параде в Пекине показали новую гиперзвуковую ракету.

СМИ пишут о том, что Китай обогнал Россию в создании гиперзвукового оружия: во время парада в Пекине были продемонстрированы 16 новейших китайских ракет DF-17. По сути это баллистическая ракета DF-16 с установленным на него гиперзвуковым блоком, способным развить скорость в 5-10 М. Заявленная дальность новой ракеты оценивается в 1800-2500 км.

Пока неизвестно, какой боевой частью (БЧ) вооружена DF-17. Западные эксперты предполагают (или, правильнее сказать, надеются?), что она является неядерной, а её мощность будет обеспечена кинетической энергией гиперзвукового носителя. Также имеется информация, что боеголовка DF-17 будет разделяемой, для поражения нескольких целей и большей вероятности преодоления защиты средств ПВО.

Тем временем в России продолжается работа над гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Согласно заявлениям Минобороны России, испытания комплекса завершены и ведется его производство. Первый полк «Авангардов» обещают разместить в Оренбургской области уже в 2019 году. Однако общественности до сих пор неизвестно, как будет выглядеть эта ракета и каковы её ТТХ. Разработка покрыта несколькими слоями секретности, а публике известны лишь несколько скупых фактов, например, что дальность ракеты будет межконтинентальной.

Год подходит к концу, и пока что о комплексе ходят лишь слухи. В частности, в июле американские спецслужбы слили информацию, что для полномасштабного производства «Авангардов» якобы не хватит углеродного волокна. В министерстве обороны РФ поспешили опровергнуть эту информацию и заявили, что производство выполняется в соответствии с планом. Лучшим доказательством этих слов будет фактическое развертывание комплекса в намеченные сроки.

Когда будет развернута китайская ракета — также неясно. Наверняка не известно даже то, прошла ли она все необходимые испытания. Поэтому о том, кто кого обогнал, пока ещё говорить весьма преждевременно.

Ясно одно: войска, получившие гиперзвуковое оружие первыми, будут иметь значительное преимущество в случае начала Третьей мировой войны. Это понимают в России, это понимают в Китае. Особенно это понимают США, которые серьезно отстают в разработке гиперзвуковых технологий, и с тревогой наблюдают за технологическим соревнованием двух своих главных противников.