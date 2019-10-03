Раскрыты различия систем ПВО С-500 и С-400

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Системы призваны не конкурировать, а дополнять друг друга.

По данным из открытых источников, С-500 «Прометей» обладает следующими боевыми параметрами: дальность по аэродинамическим целям – до 600 км, тогда как у С-400 до 400 км, максимальная высота – до 200 км при 30-ти у С-400, скорость поражаемых целей – до 7 км/с, что составляет 20 Мах, а у С-400 этот показатель равен 4,8 км/с или 14 Мах.

Срок службы каждой ЗРС С-500 предполагается 25 лет, а у С-400 до 20 лет. Каждая батарея С-400 способна одновременно поражать 6 целей, С-500 же способен обстреливать 10 целей. Вместо одного универсального радара, как было раньше, радиолокационная система С-500 получит несколько разных, настроенных на конкретные типы целей. Например, отдельный радар будет настроен на истребители, отдельный на самолёт АВАКС, отдельный на баллистические межконтинентальные ракеты и так далее.

Таким образом, С-500 перекроет весь диапазон целей: от низколетящих ракет «Томагавк» и беспилотников, до спутников-разведчиков на низкой орбите. Но, скорее всего, перекрывать все цели «Прометею» не потребуется. Его сосредоточат на глобальных целях, тогда как более мелкие, такие как самолёты, вертолёты и беспилотники возьмут на себя С-400, «Панцирь-С» и другие, так как ракеты С-500 весьма дорогостоящи.

Известно, что у «Прометея» расширили арсенал ракет. Имеются как усовершенствованные версии ракет других ЗРК, так и новые, способные работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление. Такие ракеты не будут иметь боеголовки, поражать цели они будут за счёт своей кинетической энергии столкновением с ней.

По мнению экспертов издательства National Interest, новые ЗРК С-500 не только усложнят задачи американским ВВС, но и заставят кардинально пересмотреть тактику разведки стратегию воздушного нападения на Россию.