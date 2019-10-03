Немецкие военные «отменили» невидимость F-35

Вчера, 13:18

Собранный в гаражных условиях пассивный радар запеленговал самолеты со стелс-технологиями.

К бурной дискуссии по поводу разработки немецкой компанией Hensoldt, которая продемонстрировала свое детище — пассивный радар TwInvsis, присоединились официальные представители Пентагона. Сей факт не стал ни для кого удивительным, потому как радар способен закрыть навсегда технологии стел-покрытий для военной техники. И первой жертвой немецкой чудо машины стали американские истребители пятого поколения F-35.

Компания Hensoldt принадлежит двум бывшим офицерам Бундесвера, которые занимались разработкой программ для комплексов противоздушной обороны Германии, а заодно проводили технический контроль данных ПВО. Но, четыре года назад, попали под сокращение персонала, и вышли в отставку.

Радар TwInvsis стал их очередной разработкой уже на гражданке и сразу же привлек к себе внимание. В 2018 году бывшие офицеры решили продемонстрировать свое изобретение, которое было собранно в одном из гаражей конструкторов. Для этого машины с установкой были размещены неподалеку от берлинского аэродрома, куда должны были прибыть два американских истребителя с целью участия в авиасалоне. К сожалению, самолеты так и не вылетели из Аризоны, и друзьям пришлось отложить демонстрацию возможностей на год.

Но к следующему авиасалону, радар был подготовлен заранее и замаскирован на лошадиной ферме неподалеку от аэродрома. Основываясь на сигналах от транспондеров ADS-B, радар стал производить поиск F-35 сразу после того, как истребители поднялись в воздух. И надо сказать, TwInvsis зафиксировал появление самолетов еще на подлете к Германии.

Как заявили сами изобретатели, причиной стали, так называемые Линзы Люнеберга, которые установлены на F-35. Данные линзы предусмотрены для взаимодействия с самолетами во время совместных полетов, а также с диспетчерскими службами. Линзы — новая разработка американцев, которая на порядок выше по своим параметрам, чем похожие аналоги. Поэтому, новые американские самолеты стали снабжать подобным устройством. Этот момент и взяли за основу бывшие немецкие офицеры.

Пентагон уже назвал данный «чудо-радар» пустышкой. Но как показывает практика, раз об этом заявляют официальные военные представители, значит в «невидимости» F-35 действительно появилась проблема.